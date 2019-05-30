Политика Зеленский поручил Зеркаль представлять Киев на слушаниях по морскому спору Украины и РФ в Гааге

2019-05-30 20:00 309

Президент Владимир Зеленский подписал указ, определяющий состав делегации Украины для участия в слушаниях Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП) по спору между Украиной и Россией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Согласно информации в указе №339/2019 от 30 мая 2019, слушания пройдут 10-14 июня в Гааге (Королевство Нидерланды). Украинскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль

Также в делегацию войдут посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов (заместитель главы делегации), гендиректор компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, первый заместитель гендиректора Государственного акционерного общества Чорноморнафтогаз" Андрей Кондратов (оба – по согласованию), а также представители Министерства инфраструктуры Украины и Государственной пограничной службы.

Президент поручил главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление определенных арбитражным трибуналом ООН процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов.

Кабинету министров Украины получено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях арбитражного трибунала.

Напомним, ранее в России не признали решение суда в Гааге по поводу Крыма. Речь шла о компенсации $159 млн в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму.

Также мы писали, что 25 мая трибунал обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. РФ должна доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.