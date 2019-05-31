Политика Президент откровенно заявил, что не заслуживает импичмента

2019-05-31 13:42 309

Президент США Дональд Трамп заявил, что не заслуживает импичмента и считает, что это "грязное слово" означает притеснением президента. 

"Я не понимаю, как... Это грязное, мерзкое, отвратительное слово... Это гигантское притеснение президента", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, ожидает ли он импичмента.

Он процитировал формулировку Конституции США, согласно которой президент может быть обвинен в "тяжких преступлениях и проступках".

"Преступлений не было. Не было никакого проступка”, - подчеркнул Трамп.

Рканее Трамп отверг "отвратительные" разговоры между демократами о возможности возбуждения дела об импичменте после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер провел расследование о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Сам спецпрокурор Мюллер сказал, что его отчет о российском сговоре во время президентской кампании 2016 года не оправдал Трампа в создании препятствий правосудию. Мюллер указал, что именно Конгресс обязан решить, должен ли он быть привлечен к ответственности.

 

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