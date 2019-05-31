Политика Саакашвили сделал первое конкретное заявление касательно Зеленского

2019-05-31 12:13 153

Заочно приговоренный к нескольким тюремным срокам на родине бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Украину, чтобы помогать президенту Владимиру Зеленскому.

"Мой план − помогать команде Зеленского всем − советами, опытом. Потому что успех этого президента − это успех страны", − заявил Саакашвили в эфире украинского ТВ.

Он отметил, что нельзя допустить, чтобы Зеленский не добился успеха в его работе на должности президента.

По словам Саакашвили, он не намерен никому мстить, так как лучше всего у него получается "только строить". При этом политик надеется, что представители команды предыдущего главы государства понесут ответственность перед законом.