Мир Госсекретарь США отправился в страны ЕС искать союзников в конфликте с Ираном

2019-05-31 12:41 60

Госсекретарь США Майк Помпео, во время своей рабочей поездки по странам Евросоюза, первой посетит Германию, визит в которую он отменил в начале мая ради поездки в Ирак. 

"Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в четверг в Германию для запоздалой встречи с европейскими лидерами", - б сообщает Deutsche Welle.

В Берлине Помпео встретится со своим немецким коллегой Хейко Маасом и канцлером Ангелой Меркель. Во время встречи госсекретарь США попытается убедить европейских союзников в том, что Вашингтон не ищет конфликта с Ираном. Европейские государства сражаются за сохранение ядерной сделки с Ираном на фоне растущей напряженности в отношениях с США.

В рамках своего турне по странам Евросоюза, Помпео, помимо Германии, посетит Швейцарию, Нидерланды и Великобританию.

Напомним, Помпео внезапно отменил свой предыдущий визит в Германию в начале мая, чтобы вылететь в Ирак на фоне обострения напряженности с Ираном.

Ранее Вашингтон развернул в районе Персидского залива целевую группу авианосцев "Авраам Линкольн" и бомбардировщики и 24 мая объявил о развертывании еще 1500 военнослужащих. Более того, США заявили о намерении прислать в регион военный корабль Arlington ВМС США с амфибиями и самолетами на борту. В ответ на эти действия глава иранского Гвардейского авиационно-космического подразделения Амирали Гаджизаде пригрозил "бить американцев по голове", в случае каких-либо маневров в Персидском заливе.

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