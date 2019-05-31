фото-видео фото Лучшими монетами Украины признаны шестигранные серебряные пятерки

2019-05-31 15:37 171

Национальный банк Украины подвел итоги ежегодного конкурса Лучшая монета года Украины за 2018 год.

Как сообщила пресс-служба НБУ, в номинациях Лучшая монета года и Лучшее раскрытие темы награды присуждены памятным монетам набора К 100-летию Национальной академии наук Украины: Эра мира, Эра перемен, Эра технологий, Человек, время, пространство. Они изготовлены из серебра, а номинал каждой монеты – 5 гривен.

Авторы эскизов всех монет-победительниц – художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Скульпторы монет: Эра мира и Эра перемен – Анатолий Демьяненко, Эра технологий – Владимир Демьяненко, Человек, время, пространство – Атаманчук. Программное моделирование осуществил Виталий Андриянов.

 

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