Политика У Зеленского дали разъяснения по новым мирным переговорам с РФ

2019-05-31 17:33 99

У Зеленского однозначно заявили, что президент Украины не поддерживает никакой коммуникации с представителями РФ.

"Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в "нормандском формате". Это правило, которого мы будем придерживаться", − заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Он уверяет, что все шаги Украины к диалогу с Россией будут совершатся в соответствии с "нормандским форматом" (при участии ФРГ и Франции).

По его словам, такой формат существует уже несколько лет "и на него завязано очень много политических процессов и решений, в частности, решений о санкциях, от которых сейчас экономика России достаточно серьезно страдает и это очень серьезный фактор в переговорах".