Политика Арсен Аваков заявил, что в выборах в Верховную Раду не участвует

2019-05-31 11:55 129

Министр внутренних дел в Кабмине Гройсмана Арсен Аваков заявил, что не будет баллотироваться в депутаты на внеочередных парламентских выборах 2019 года. 

"Для того, чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не принимать политического участия в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - написал глава МВД Украины на странице в Facebook.

Он добавил, что уже издал приказ, согласно которому все органы исполнительной власти, координируемые министром внутренних дел, приступили к выполнению своих задач по обеспечению избирательного процесса.

"Мы обеспечим законные, честные и прозрачные выборы, легитимность их результатов и безопасность участников и избирателей", - подчеркнул глава МВД.

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