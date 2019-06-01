Политика Названо число кандидатов в партию Слуга народа

2019-06-01 13:00 255

 

Около 20 тысяч человек выразили свое желание стать членами президентской партии Слуга народа.

Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире телеканала 112 Украина сообщил, что по состоянию на 31 мая уже около 20 тысяч человек выразили свое желание стать членами партии.

"На сегодняшний момент на утро заявок на то, чтобы присоединиться к партии Слуга народа, было около 20 тысяч", – сказал он, отметив, что партия будет расти в той же геометрической прогрессии, в какой росла команда нынешнего президента Владимира Зеленского, начиная с 1 января 2019 года.

Разумков также ответил на вопрос, могут ли депутаты Верховной Рады текущего созыва и бывшие нардепы стать членами партии.

"Если же мы говорим о бывших народных депутатах – я сейчас не готов ответить, будут ли они, как члены партии. Речь о том, будут ли они баллотироваться от партии Слуга народа. На сегодняшний момент идет отбор мажоритарщиков – люди подают заявки, проходят достаточно такой серьезный конкурс, это не просто написать "я хочу быть депутатом" и на этом все заканчивается", – отметил председатель партии.

По словам Разумкова, резюме кандидатов со всеми материалами будет проходить и СБУ, и представителей HR-агентств.

 

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Названо самое безопасное место в самолете

2019-06-01 14:00 198

В Раду от "Слуги народа" будет баллотироваться Юзик и несколько других актеров "Квартала"

2019-05-27 20:30 1149

У Зеленского внесли серьезные изменения в руководство партии "Слуга народа"

2019-05-27 12:43 1068

Выборы-2019: штабы кандидатов согласовали дебаты

2019-04-13 15:00 2307

Еще новости в разделе "Политика"

Хоть гантели не украли: Зеленский опубликовал фото совместных тренировок с Богданом

2019-06-01 15:00 405

Названо число кандидатов в партию Слуга народа

2019-06-01 13:00 255

У Луценко обиделись за то, что генпрокурора не позвали на заседание СНБО

2019-06-01 12:00 297

Данилюк рассказал, что решили на заседании СНБО

2019-06-01 10:30 387
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Хоть гантели не украли: Зеленский опубликовал фото совместных тренировок с Богданом 2019-06-01 15:00 405
Названо число кандидатов в партию Слуга народа 2019-06-01 13:00 255
У Луценко обиделись за то, что генпрокурора не позвали на заседание СНБО 2019-06-01 12:00 297
Данилюк рассказал, что решили на заседании СНБО 2019-06-01 10:30 387

Лента

15:00 Хоть гантели не украли: Зеленский опубликовал фото совместных тренировок с Богданом
14:30 С июня в украинских банках меняются правила выдачи наличных
14:00 Названо самое безопасное место в самолете
13:33 Вот почему никогда нельзя оставлять бутылку с водой в машине
13:30 Фальсифицированные лекарства для онкобольных: в Киеве и области обыскивают 11 объектов
13:00 Названо число кандидатов в партию Слуга народа
12:30 Стало известно, как избавиться от живота без тренировок
12:00 У Луценко обиделись за то, что генпрокурора не позвали на заседание СНБО
11:00 Финал Лиги чемпионов - сможет ли "Тоттенхэм" обыграть мощный "Ливерпуль"
10:30 Данилюк рассказал, что решили на заседании СНБО