Мир Названо самое безопасное место в самолете

2019-06-01 14:00 192

 

Бронируя билет, большинство туристов даже не задумывается о выборе оптимального кресла. Узнаем какие же места лучше выбирать в самолете.

За последние 40 лет произошло не больше двух десятков масштабных авиакатастроф с летальными исходами. К счастью, такие происшествия — большая редкость. В основном же, аварии происходят при посадке и взлете, и тогда выживание во многом зависит от того, насколько безопасное место в самолете было выбрано.

Касательно этого вопроса было много мнений, и долгое время считалось, что самые безопасные места те, которые находятся в передней части самолета. Но, так как провести испытания, и проверить эту теорию очень дорого, долгое время именно эти места были самыми безопасными.

Самые безопасные места в самолете / istockphoto.com

Однако, были проведены исследования, которые показали, что вероятность выжить при аварии у пассажиров передних рядов составляет всего 49%. Туристы, которые сидят в середине салона повышают свои шансы выжить при аварии до 56%. Места, располагающиеся в хвосте, оказались самыми безопасными - 69%. Результаты были взяты с расчетов и статистических данных. В случае аварийной посадки, первый удар всегда приходится на нос самолета, а к задней части он доходит уже значительно амортизированным.

Бронируя места в самолете, не стоит упускать этот факт. Но, безопасность пассажиров также во многом зависит от того, насколько они внимательно слушают инструктаж, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

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