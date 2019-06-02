Политика Зеленский вернул на должность чиновника, которого уволил Порошенко

2019-06-02 13:30 537

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным по правам детей.

Соответствующий указ (№348/2019) был подписан украинским главой 1 июня и обнародован пресс-службой.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам детей", – сказано в тексте.

На своей странице в Facebook омбудсмен рассказал, что 1 июня встретился с Зеленским. Они обсудили "острые проблемы детей и возможности их решения, создание государственной политики, приоритетом которой является реализация прав ребенка и поддержка семьи".

Напомним, что Кулеба уже занимал данную должность с декабря 2014 по май 2019 года, однако был уволен пятым президентом страны Петром Порошенко.

С 2006 по декабрь 2014 года он был начальником Службы по делам детей Киевской городской государственной администрации.

За это время Кулеба сформировал столичную политику в отношении защиты прав детей, внедрил ряд городских детских программ, развил семейные формы воспитания детей-сирот и профилактическую работу с семьями в сложных жизненных обстоятельствах.

Он также открыл первый в стране "Городской центр ребенка", который ввел обучение для усыновителей, активизировал устройства детей-сирот в семьи.