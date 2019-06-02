Политика Матиос: Верховная Рада распущена обоснованно

2019-06-02 15:00 285

 

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью одному из украинских телеканалов, завершая собственное мнение относительно политической ситуации в государстве после выборов президента сообщил, что парламент Украины распущен — обоснованно.

Завершая собственное мнение относительно электоральных запросов украинцев и ситуации после президентских выборов Анатолий Матиос сообщил, что: “Верховная Рада — распущена обоснованно, раз; Верховная рада за последние полтора года „оскопила“ правоохранительные органы путем обрезания их полномочий для достижений в борьбе с коррупцией — два; в Верховной Раде есть много вменяемых, разумных депутатов — три; политическая целесообразность отсутствующей коалиции сделала из государства клоуна — четыре; и пятое — клоуны не могут быть субъектами международной политики, когда ты клоун — ты на паперти, а потому когда государство, которое не имеет субъектности и нет возможности защищать и соблюдать устои государственных инструментов и государственной политики, то это не государство”.

“Поэтому народ, который не воспринимает свою власть — вынесет ее вперед”, — добавил Матиос.

Напоминаем, Матиос ранее назвал имена россиян, причастных к захвату моряков в Керченском проливе.

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