Политика Президент категорично заявил, что никто не добьется его импичмента

2019-06-03 11:43 81

Американский лидер Дональд Трамп категорично заявил, что демократы не смогут добиться его импичмента. 

"Между тем, демократы ничего не добьются в Конгрессе. Они лишь топчутся на одном месте. Возвращайтесь к работе, у вас есть, чем заняться!", – написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Комментируя результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы Трамп заявил:"Никакого сговора, никакого препятствования правосудию, ничего!".

Он также отметил, что демократы "не могут привлечь к ответственности президента-республиканца за преступления, совершенные демократами".

"Величайшая охота на ведьм в американской истории! Конгресс, вернись к работе и помоги нам на границе, с ценами на лекарства и инфраструктурой", – добавил Трамп.

Напомним, доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера был обнародован американским министерством юстиции в апреле 2019 года. В нем отмечалось, что специальный прокурор Мюллер не нашел доказательств сговора штаба Трампа с Россией во время президентских выборов в США в 2016 году.

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