Политика Депутаты большинством голосов объявили импичмент президенту - что будет дальше

2021-06-10 15:45

Депутаты албанского парламента объявили импичмент президенту Илиру Мете. Решение было приняло на внеочередном голосовании в среду, сообщает Euronews.

Вотум недоверия Мете политики вынесли после того, как на прошлой неделе следственный комитет сделал вывод о том, что президент нарушил 16 статей Конституции накануне всеобщих выборов в Албании 25 апреля.

В отчете рекомендовалось отстранить президента от должности на год раньше, чем ожидалось истечение срока его полномочий. Мета был обвинен в нарушении конституции из-за невыполнения своего долга по обеспечению национального единства, поддержав оппозицию на недавних выборах в стране. После выборов почти 50 депутатов от правящей Социалистической партии, которая в итоге получила 74 из 140 мест в парламенте, призвали следственный комитет решить, нарушил ли Мета конституцию и должен ли быть привлечен к ответственности.

Для импичмента требовалось большинство голосов в парламенте в две трети.

Теперь, когда законодатели проголосовали за отстранение Меты от должности, Конституционный суд Албании должен будет дать окончательное одобрение решения в течение следующих трех месяцев.

Должность президента в Албании носит в основном церемониальный характер, но глава государства имеет определенную власть над судебной системой и вооруженными силами. И хотя эти полномочия считаются аполитичными, Мета открыто критиковал руководство премьер-министра Эди Рамы, в том числе за его реакцию на пандемию COVID-19.