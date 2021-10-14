Политика Есть первая страна, где из-за данных Pandora Papers запустили процедуру импичмента президенту

2021-10-14 12:23

В Чили оппозиция запустила процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньере в связи с возможными нарушениями при продаже горнодобывающей компании - после того, как новые подробности сделки были раскрыты в Pandora Papers, сообщает The Guardian.

Дело касается доли в проекте рудника Доминга, которую семья Пиньеры в 2010 году продала его близкому другу и деловому партнеру Карлосу Альберто Делано. Расследование документов Pandora выявило доказательства, позволяющие предположить, что часть платежа содержала пункт, требующий от правительства не усугублять меры по охране окружающей среды в районе, предлагаемом для шахты на севере Чили.

Государственная прокуратура Чили заявила, что начнет расследование обвинений в возможной коррупции и налоговых нарушениях, связанных с продажей.

Пиньера отверг обвинения и заявил, что нарушений не было.

В то же время Хайме Наранхо, левый депутат нижней палаты и один из инициаторов процедуры импичмента, сказал, что Пиньера "открыто нарушил конституцию... серьезно подорвал честь нации".

Последнее предложение об импичменте президенту может быть вынесено на голосование Конгресса перед первым туром всеобщих выборов в Чили 21 ноября. Если он одобрен нижней палатой, он перемещается в сенат, где он должен быть одобрен большинством в две трети голосов.