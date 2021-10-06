Детали Зеленский ворует у украинцев: Президенту должны объявить импичмент после утечки офшорных данных

2021-10-06 12:13

Оригинал - на сайте Скептик.ua

В предстоящем году слоган предвыборной кампании Зеленского "весна прийде – саджати будемо" наконец-то может быть приурочен к реальным результатам, только, по иронии судьбы, — против самого президента. Ведь после утечки данных, которые были опубликованы Международным консорциумом журналистов-расследователей в "досье Пандоры", Зеленскому, по всей вероятности, объявят импичмент. Хотя эта причина, конечно же, не единственная.

Начнем с того, что через каких-то пару недель Зеленский перейдет экватор своего нахождения на президентском посту. И, учитывая его обширный список предвыборных обещаний 2019 года, — времени у него осталось критически мало. А успеть нужно много: от достижения мира на Донбассе и закона о "народовластии" до самостоятельного обеспечения Украины газом и накопительной пенсионной системы. Пока что Зеленский двигается по курсу с точностью до наоборот.

К примеру, на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала наибольшее число обстрелов на Донбассе за 14 месяцев. Сам Зеленский, при отсутствии каких-либо действенных переговоров со сторонами конфликта, решил проводить более плотный набор в армию и внес законопроект, предлагающий повышение в разы штрафов за уклонение вплоть до лишения свободы. И, учитывая, что Зеленский блокирует любые реальные действия оппозиции, Виктора Медведчука в частности, по достижению мира на Донбассе, завершать войну, в которой гибнут тысячи украинцев, он попросту не планирует.

Также Зеленский обещал, что Украина увеличит добычу природного газа, перейдет на обеспечение своих потребностей за счет своих энергетических ресурсов и даже замахивался стать экспортером газа на европейский рынок. По факту же сейчас эксперты прогнозируют в Украине "газовую катастрофу" из-за кризиса в отношениях с РФ. А все "европейские партнеры" в виду хотели иметь украинские проблемы, когда у них самих опустошены газовые хранилища. И только над единственным в Украине политиком, который смог договориться о бешеных скидках на газ для Украины Медведчуком, Зеленский решает устраивать судилище.

Сюда же и мнимая борьба Зеленского с олигархами. В то время, как он всячески пытается "душить" олигарха Порошенко, сам переплевывает его в сокрытии активов и неуплате налогов. К слову, потери рейтингов Порошенко перед прошлыми выборами начались как раз с обнародования "панамского архива". А благодаря Зеленскому теперь снова Украину в мире вспоминают как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции.

Выходит, принципиального отличия между Порошенко и Зеленским нет от слова "совсем". С другой стороны, есть только Медведчук, который, подвергаясь давлению со стороны власти и незаконным преследованиям, страдает за свои убеждения. И в отличие от Зеленского, который снимает с украинского народа последнюю рубашку, Медведчук никогда не изменял своим четким принципам и действовал только в интересах простых украинцев.

Хоть пока Зеленский и контролирует парламентское большинство, после ожидаемой отставки Разумкова – это ненадолго. Тогда-то у оппонентов президента и появятся все шансы на успешное рассмотрение вопроса о его импичменте. И если он думает, что все это время Медведчук под арестом сидел сложа руки – то глубоко ошибается. В случае запуска процесса импичмента оппозиция выступит сильным оплотом, а Медведчук – воздаст по заслугам всем, кто был причастен к его аресту.

Кирилл Киквидзе

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