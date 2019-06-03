Украина Киевское метро оборудуют туалетами для пассажиров

2019-06-03 20:30 99

 

С сентября текущего года при строительстве новых и реконструкции существующих станций метро обязательно предусмотрено сооружение общественных туалетов. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в соцсети Facebook.

"Туалетам в метро быть! Уже с 1 сентября при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров. Они должны располагаться на входе/выходе из станций. Это оптимальное размещение, которое с технической точки зрения возможно делать у нас и это будет удобно для людей", - написал он.

Отмечается, что санузлы будут сооружать с учетом потребностей людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Согласно новым государственным строительным нормам, проектирование туалетов будет осуществляться в соответствии с требованиями "Общественные здания и сооружения" и "инклюзивность зданий и сооружений".

Кроме того, при реконструкции станций сооружение санузлов предусмотрено в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли. В таких случаях, согласно новому ГСН, санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.

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