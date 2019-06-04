Политика У Зеленского заговорили о готовящейся встрече с Дональдом Трампом

2019-06-04 09:40 162

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом после саммита G20, который запланирован на 28-29 июня.

Как заявил внештатный советник главы государства Борис Тизенгаузен в эфире Радио Свобода, факт того, что администрация Трампа первой пригласила украинского президента в Вашингтон для проведения встречи, говорит о том, что "Зеленскому предоставлен определенный кредит доверия от США".

"Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть с мертвой точки сложный и для них, в том числе, вопрос", - сказал Тизенгаузен, предположив, что одним из катализаторов предстоящей встречи президентов стало расследование против украинской газовой компании Burisma Holdings.

"В этом деле фигурирует сын Джо Байдена. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа", - считает Тизенгаузен.

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