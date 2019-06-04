Украина Кто заменит Ирину Геращенко в Трехсторонней контактной группе в Минске

2019-06-04 10:41 93

Бывший уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заменит первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Я была на совещании у президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, и буду отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская, передает Громадське.

Лутковская занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека с 24 апреля 2012 года по 28 апреля 2017-го. Сейчас она работает в Украинском институте по правам человека.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уполномочил экс-президента Украины 1994-2005 годов Леонида Кучму представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе была создана в 2014 году.