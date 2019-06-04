Политика Украина и ЕС начали пересмотр условий Соглашения об ассоциации

2019-06-04 22:00 228

Украина и ЕС провели переговоры о внесении изменений в Соглашение об ассоциации в части увеличения тарифной квоты на импорт украинского мяса птицы (курицы) на европейский рынок. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли.

"Сейчас стороны осуществляют внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания соответствующего соглашения о внесении изменений", - сообщили в МЭРТ.

При этом, в министерстве уточнили, что подписание соглашения о внесении изменений произойдет не раньше, чем 1 января 2021 года.

Напомним, отечественная отрасль промышленности по производству курятины активно развивается. Украинские птицеводы непрерывно наращивают поставки продукции за рубеж, благодаря чему страна удерживает статус нетто-экспортера курятины пятый год подряд.

Более того, в 2019 году, по прогнозам немецких экспертов, Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.

В прошлом году отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным производителем и экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.