Мир Что нужно знать людям, у которых после 25 лет появляются новые родинки

2019-06-04 17:30 240

 

Главный онколог Минздрава России академик Андрей Каприн выступил перед гражданами, напомнив о том, что пляжный сезон уже начался, и загар является прямым путем к развитию рака кожи.

Доктор рассказал, что количество выявленных случаев меланомы выросло уже на сорок процентов, а смертность от этого заболевания – на 13 процентов.

По словам Каприна, загорать на пляже нельзя тем людям, у которых после 25 лет появляются новые родинки. Кроме того, нужно быть осторожными тем, у кого родинки меняют цвет или увеличиваются в размерах. А еще академик напомнил, что генетическая защита от солнечных ожогов наблюдается только у полутора процентов европейцев. Каприн рассказал о последних исследованиях.

«4 процента оказались в группе наименее защищенных: у них обнаружились мутации в генах, ответственных за синтез меланина. Это значит, что в одних и тех же условиях одни люди могут получить красивый загар, а другие — серьезные солнечные ожоги», - сообщает врач. Также он напомнил, что в жаркие дни загорать можно только с 9 до 11 часов утра, а также после 16 часов дня.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сегодня вступил в силу новый правопис - что изменилось в украинском языке

2019-06-03 10:44 825

Программа МВФ может быть дополнена новыми требованиями к Украине

2019-06-02 13:00 924

Верховная Рада ввела новые воинские звания натовского образца

2019-05-30 15:45 1797

В Генштабе рассказали о новых реформах в армии

2019-05-23 22:00 951

Еще новости в разделе "Мир"

Что нужно знать людям, у которых после 25 лет появляются новые родинки

2019-06-04 17:30 240

Болгария взяла на вооружение новейшие американские истребители F-16C/D Block

2019-06-04 14:45 312

Байден лидирует среди кандидатов в президенты США

2019-06-03 21:30 690

Эксперты Boeing обнаружили бракованные детали на 312 самолетах

2019-06-03 13:40 570
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Что нужно знать людям, у которых после 25 лет появляются новые родинки 2019-06-04 17:30 240
Болгария взяла на вооружение новейшие американские истребители F-16C/D Block 2019-06-04 14:45 312
Байден лидирует среди кандидатов в президенты США 2019-06-03 21:30 690
Эксперты Boeing обнаружили бракованные детали на 312 самолетах 2019-06-03 13:40 570

Лента

21:00 В АП рассказали, почему силовики не раскрывают своих деклараций
20:30 Стало известно, в чем конкретно Киев обвиняет Россию в Гааге
20:21 Зеленский рассказал о планах по Донбассу
20:00 Зеленский выдвинул ультиматум Сытнику и Холодницкому
19:30 У Зеленского анонсировали внесение в Раду двух важных законопроектов
19:00 "Шахтер" и "Динамо" - в топ-25 обновленного рейтинга УЕФА
18:30 Курс евро пробил психологическую отметку, доллар подорожал
18:00 Нардепы утвердили повышение штрафов за отказ в льготной перевозке
17:30 Что нужно знать людям, у которых после 25 лет появляются новые родинки
17:00 Приватбанк сообщил срочную новость: отделения массово закрывают