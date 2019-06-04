Мир Что нужно знать людям, у которых после 25 лет появляются новые родинки

2019-06-04 17:30 240

Главный онколог Минздрава России академик Андрей Каприн выступил перед гражданами, напомнив о том, что пляжный сезон уже начался, и загар является прямым путем к развитию рака кожи.

Доктор рассказал, что количество выявленных случаев меланомы выросло уже на сорок процентов, а смертность от этого заболевания – на 13 процентов.

По словам Каприна, загорать на пляже нельзя тем людям, у которых после 25 лет появляются новые родинки. Кроме того, нужно быть осторожными тем, у кого родинки меняют цвет или увеличиваются в размерах. А еще академик напомнил, что генетическая защита от солнечных ожогов наблюдается только у полутора процентов европейцев. Каприн рассказал о последних исследованиях.

«4 процента оказались в группе наименее защищенных: у них обнаружились мутации в генах, ответственных за синтез меланина. Это значит, что в одних и тех же условиях одни люди могут получить красивый загар, а другие — серьезные солнечные ожоги», - сообщает врач. Также он напомнил, что в жаркие дни загорать можно только с 9 до 11 часов утра, а также после 16 часов дня.