Украина Приватбанк сообщил срочную новость: отделения массово закрывают

2019-06-04 16:00 93

ПриватБанк озвучил украинцам важную новость относительно работы отделений.

Об этом пишет РБК-Украина.

Сообщается, что в июне ПриватБанк будет менять график работы. Это связано с тем, что в первом месяце лета украинцы получат дополнительные выходные.

Как известно, из-за Троицы украинцы будут отдыхать три дня подряд, с 15 по 17 июня. Праздник выпадает на воскресенье, а согласно Кодексу законов о труде, понедельник, который наступает после праздничного дня – выходной.

Следующим длинным уик-эндом, которым будут наслаждаться украинцы, станет период с 28 по 30 июня, так как 28 — День Конституции Украины. Кроме того, в четверг, 27 июня, рабочий день будет сокращен на один час.

Как отметили в ПриватБанке, в воскресенье, 16 июня, будут работать только отделения с графиком работы в праздничные дни. Все остальные отделения будут закрыты.

Что касается 17 июня, то в этот день будут работать только отделения с графиком работы в праздничные дни. Все остальные отделения работать не будут.

На День Конституции будут работать только отделения с графиком работы в праздничные дни, а все остальные закроются.