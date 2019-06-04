Политика Зеленский выдвинул ультиматум Сытнику и Холодницкому

2019-06-04 20:00 129

 

Администрация Президента Украины определила руководителям Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры срок в три месяца, в течение которого Артем Сытник и Назар Холодницкий должны найти понимание и восстановить доверие к органам, продемонстрировав результаты своей работы. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка во время брифинга.

"Нам кажется, что есть взаимопонимание между Сытником и Холодницким и нам кажется, что в ближайшее время они должны показать результаты своей работы. Если в ближайшие три месяца результатов работы не будет, то последствия будут по результатам того, что мы увидим", - отметил Рябошапка.

По его словам, такие договоренности были достигнуты во время встречи Президента с руководителями антикоррупционных органов в пятницу, 31 мая.

"Мы обсудили возможные пути восстановления доверия к этим двум антикоррупционным институтам, которые не могут работать друг без друга", - пояснил Рябошапка цель встречи.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступил законопроект Президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении. Его текст уже обнародован на сайте парламента.

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