Политика В АП рассказали, почему силовики не раскрывают своих деклараций

2019-06-04 21:00 231

 

Замглавы АП Рябошапка заявил, что НАПК не разработало правовую базу для подачи деклараций сотрудников СБУ

НАПК не разработало правовую базу для подачи деклараций сотрудников СБУ, и декларанты пользуются этим, чтобы публично не раскрывать свои доходы. Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы АП Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о засекреченных декларациях сотрудников СБУ.

Рябошапка напомнил, что закон о предотвращении коррупции предусматривает, что режим подачи деклараций сотрудниками СБУ и других спецслужб, воинских формирований, некоторых других органов определяется общим нормативно-правовым актом. Этот документ, по словам Рябошапки, должно было разработать и согласовать со спецорганами Нацагентство по предотвращению коррупции. "Этот документ до сих пор не был разработан. То есть, такого порядка нет. И, соответственно, отсутствие конкретной правовой нормы используется таким образом, чтобы максимально сделать эти декларации непубличными", - заявил он.

По его словам, сейчас идет работа над новым законопроектом про НАПК, в котором можно было бы урегулировать и этот вопрос. "Например, новый закон мог бы предусматривать, что декларации руководства спецслужб, которое назначается указом президента и которые являются открытыми документами - нет никакой особой необходимости скрывать эти декларации. Руководство специальных органов должно подавать декларации, а сотрудники, которые работают под прикрытием - очевидно, что нет", - сказал он.

Необходимость раскрывать декларации сотрудников Администрации президента, добавил он, также будет возвращена в закон о предотвращении коррупции.

Ранее и.о. главы СБУ Иван Баканов сказал, что, несмотря на требование закона о том, что сотрудники СБУ не должны подавать декларации о доходах в интересах личной безопасности и безопасности семьи, он собирается сделать это.

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