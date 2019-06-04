Политика Зеленский рассказал о планах по Донбассу

2019-06-04 20:21 90

 

Президент Украины во время встречи с главой НАТО говорил о прекращении огня на Донбассе и обмене пленными. В свою очередь Столтенберг осудил выдачу российских паспортов жителям региона.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник, 4 июня, рассказал о намерении построить мост в районе Станицы Луганской, а также о реализации "минских соглашений", сообщает ТАСС.

"Что касается определенных шагов в "Минске", я не могу вам про все сказать, но это прекращение огня, обмен пленными, согласно с нашими договоренностями с главой минской трехсторонней группы, а это Леонид Данилович Кучма. Мы будем работать в гуманитарном направлении, мы хотим в ближайшее время построить мост, который находится в Станице Луганской", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Йенсом Столтенбергом.

К слову, строительство моста у КПВВ Станица Луганская, было анонсировано еще в марте.

Кроме того, Зеленский отметил, что "есть решения по поводу экономического направления".

"Я думаю, что мы в ближайшее время опубликуем наши договоренности", - отметил Зеленский.

В свою очередь глава НАТО Столтенберг говорил о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, включая попытки России выдать российские паспорта гражданам Украины. Это очередной пример попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. И это шаг в неверном направлении", - сказал Столтенберг.

Напомним, Зеленский также заявил о готовности к переговорам с РФ и выполнению минских соглашений.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В АП рассказали, почему силовики не раскрывают своих деклараций

2019-06-04 21:00 24

Зеленский выдвинул ультиматум Сытнику и Холодницкому

2019-06-04 20:00 129

У Зеленского обсуждают повторный прием Саакашвили на госслужбу

2019-06-04 11:15 831

У Зеленского заговорили о готовящейся встрече с Дональдом Трампом

2019-06-04 09:40 429

Еще новости в разделе "Политика"

В АП рассказали, почему силовики не раскрывают своих деклараций

2019-06-04 21:00 24

Стало известно, в чем конкретно Киев обвиняет Россию в Гааге

2019-06-04 20:30 87

Зеленский рассказал о планах по Донбассу

2019-06-04 20:21 90

Зеленский выдвинул ультиматум Сытнику и Холодницкому

2019-06-04 20:00 129
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В АП рассказали, почему силовики не раскрывают своих деклараций 2019-06-04 21:00 24
Стало известно, в чем конкретно Киев обвиняет Россию в Гааге 2019-06-04 20:30 87
Зеленский рассказал о планах по Донбассу 2019-06-04 20:21 90
Зеленский выдвинул ультиматум Сытнику и Холодницкому 2019-06-04 20:00 129

Лента

21:00 В АП рассказали, почему силовики не раскрывают своих деклараций
20:30 Стало известно, в чем конкретно Киев обвиняет Россию в Гааге
20:21 Зеленский рассказал о планах по Донбассу
20:00 Зеленский выдвинул ультиматум Сытнику и Холодницкому
19:30 У Зеленского анонсировали внесение в Раду двух важных законопроектов
19:00 "Шахтер" и "Динамо" - в топ-25 обновленного рейтинга УЕФА
18:30 Курс евро пробил психологическую отметку, доллар подорожал
18:00 Нардепы утвердили повышение штрафов за отказ в льготной перевозке
17:30 Что нужно знать людям, у которых после 25 лет появляются новые родинки
17:00 Приватбанк сообщил срочную новость: отделения массово закрывают