Политика "Эти игры бывших меня не интересуют", - Зеленский неожиданно выступил против Коломойского

2019-06-05 12:43 144

Президент Владимир Зеленский заявил в Брюсселе, что в ситуации, которая сложилась вокруг ПриватБанка будет защищать государство и интересы граждан.

Как сообщает Администрация президента в Тwitter, соответствующее заявление Зеленский сделал на встрече с Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.

"Что касается ПриватБанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил Зеленский на встрече с Еврокомиссаром Домбровскисом", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной. Следующее заседание по данному делу должно было состояться 4 июня, но было перенесено на 19 июня.

Также сообщалось, что Игорь Коломойский предложил государству компромисс в споре по делу о ПриватБанке: вернуть ему до 24% акций банка, чтобы не пришлось отменять его национализацию.