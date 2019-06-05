Политика Из-за гибели солдат на Донбассе Владимир Зеленский обратился к Путину через Facebook

2019-06-05 10:13 411

Новый президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям РФ из-за обострения конфликта на Донбассе. Об этом он написал в Facebook.

Зеленский напомнил, что сегодня в результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Он выразил соболезнования семьям погибших.

"Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - написал он.