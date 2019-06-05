Украина Ярмарки Киева опасны для здоровья. И вот почему

2019-06-05 18:30 216

 

Столичные ярмарки нарушают санитарные нормы. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные киевлянином Артемом Радостиным в Facebook.

Так, в субботу, 1 июня, в Дарницком районе Киева проходила ярмарка, пишет Радостин. Несмотря на жару, торговцы продавали мясо без холодильника, информирует пользователь соцсети.

"Ну а вот это как назвать? Ну какой адекватный, нежелающий слечь с сильнейшим отравлением человек может купить кусок мяса или сала, которые вот так продаются", - пишет Радостин.

Пользователи соцсети двояко отреагировали на пост киевлянина. Часть из них считает необходимым ввести запрет на организацию ярмарок летом.

"Надо запретить в такую жару ярмарки", - пишет Людмила Черевченко-Гапиченко.

Еще часть заявляет, что, помимо нарушения санитарных норм, мясо на ярмарках продают втридорога.

Также пользователи соцсети уверяют, что сегодня в антисанитарных условиях мясо продается как на рынках, так и в супермаркетах.

"А ничего, что в цивилизованных супермаркетах, с целью экономии холодильники на ночь отключают!?" - комментирует Роман Паливода.

Напомним, ранее контролеры заявили об опасности столичных ярмарок и предупредили потребителей "об угрозе жизни и здоровью".

В целом, как сообщалось ранее, украинский рынок переполнен некачественными продуктами питания. Эксперты отмечают значительную долю фальсифицированных товаров, среди которых сыры, сливочное масло и не только.

При этом, по словам Сергея Тригубенко, недобросовестных производителей продуктов питания в Украине практически не наказывают. А если и наказывают, то мизерными штрафами, которых нарушители не боятся.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В метро Киева начали отключать автоматы по продаже жетонов

2019-05-29 20:00 963

фото На новом пешеходном мосту Киева треснуло еще одно стекло

2019-05-27 16:30 1395

Очередной блеф от Дмитрия Святаша чтобы избежать наказания за мошенничество на суму $ 100 млн.

2019-05-23 11:25 1188

Супрун назвала самый опасный продукт в рационе украинцев

2019-05-11 14:30 8301

Еще новости в разделе "Украина"

Появились новые подробности убийства пятилетнего мальчика

2019-06-05 20:30 183

Ярмарки Киева опасны для здоровья. И вот почему

2019-06-05 18:30 216

Укртрансгаз пытается "сыграть" на теме дефолта - добивается повышения тарифов

2019-06-05 15:13 270

Нафтогаз обязали не повышать тариф на газ для населения - есть постановление Кабмина

2019-06-05 13:16 366
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Появились новые подробности убийства пятилетнего мальчика 2019-06-05 20:30 183
Ярмарки Киева опасны для здоровья. И вот почему 2019-06-05 18:30 216
Укртрансгаз пытается "сыграть" на теме дефолта - добивается повышения тарифов 2019-06-05 15:13 270
Нафтогаз обязали не повышать тариф на газ для населения - есть постановление Кабмина 2019-06-05 13:16 366

Лента

21:30 Туск сделал заявление по Украине после встречи с Зеленским
21:00 "Чтобы вернуть мир": Зеленский призвал ЕС усилить санкции против РФ
20:30 Появились новые подробности убийства пятилетнего мальчика
20:00 Карен Тер-Оганов: бизнес-сообщество способно вывести США, Россию и ЕС из затяжного санкционного кризиса
19:30 Важные изменения с 1 сентября: что изменится на дорогах
19:00 В Минске готовят новое перемирие на Донбассе
18:30 Ярмарки Киева опасны для здоровья. И вот почему
18:00 Позиція уряду: ринок електроенергії має бути запроваджено вчасно - Гройсман
18:00 Аваков не собирается уходить в отставку после убийства ребенка полицейским
17:30 Кабмин решил по-другому формировать цены на газ для населения