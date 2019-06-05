Политика Аваков не собирается уходить в отставку после убийства ребенка полицейским

2019-06-05 18:00 243

 

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вопрос о его отставке может рассмотреть Вреховная Рада.

В то же время Аваков подчеркнул, что лично он не собирается писать заявление об отставке.

"Я не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент или следующий, или кто-либо", - сказал министр.

Он добавил, что не видит смысла в увольнении главы Национальной полиции Сергея Князева.

"Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и делает все, что от него зависит", - резюмировал министр.

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