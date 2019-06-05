Политика "Чтобы вернуть мир": Зеленский призвал ЕС усилить санкции против РФ

2019-06-05 21:00 57

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из главных его приоритетов является противодействие агрессии России и консолидация международной поддержки Украины, выступает за усиление санкций против РФ. Об этом глава государства заявил на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в среду, 5 июня, в Брюсселе.

"Среди своих ключевых приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидацию международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что призвал к усилению санкционного давления на Россию, чтобы "вернуть мир в Украину".