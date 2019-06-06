Политика Кучма раскрыл неожиданные детали нового соглашения о перемирии на Донбассе

2019-06-06 09:11 2667

Леонид Кучма хочет прописать в соглашении по тишине на Донбассе "не стрелять в ответ", а также ввести запрет на обстрел гражданских объектов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

При составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Минске.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы 19 числа их утвердим", - подчеркнул Кучма.

Напомним, в Минске готовят новое перемирие на Донбассе, которое вступит в силу 10 июня. Также по итогам встречи анонсировали снятие блокады с "ЛДНР".