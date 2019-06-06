Политика Сегодня Рада рассмотрит отставки Зеленского и 14 законопроектов о незаконном обогащении

2019-06-06 10:41 264

Сегодня украинский парламент проведет финальное голосование за законопроект о ВСК с нормами об импичменте и рассмотрит президентские проекты постановлений об увольнении глав МИД, Минобороны и Службы безопасности.

Как указано в повестке дня, первым делом депутаты завершат рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях с нормами об импичменте. Ранее спикер парламента Андрей Парубий анонсировал финальное голосование примерно в 10:40-11:00.

Затем планируют ратифицировать изменения и дополнения в приложение к XXVII Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Также на рассмотрении несколько евроинтеграционных законопроектов, в частности во втором чтении - об имплементации актов законодательства ЕС в сфере технического регулирования, а в первом - о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права.

В Раде намерены окончательно поручить Минобороны определить ответственный за военные стандарты орган. Запланировано и голосование за законопроект № 3433, который предусматривает дополнительную защиту иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Депутатам предложат включить в повестку дня ряд законопроектов, в том числе 13 вариантов о незаконном обогащении и президентский и альтернативный на эту же тему.

Кроме того, парламент намерен определиться с отставками Павла Климкина, увольнении Степана Полторака и Василия Грицака. После этого политики могут перейти к рассмотрению проекта Избирательного кодекса во втором чтении.