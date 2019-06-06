Политика Украинца приговорили к 10,5 лет колонии за "шпионаж" в оккупированном Крыму

2019-06-06 20:30 240

Так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму 6 июня приговорил к 10,5 годам колонии строгого режима обвиняемого Россией в шпионаже в пользу Украины Константина Давыденко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Сообщается, что украинцу вменили статью 276 УК РФ (собирание сведений, составляющих государственную тайну в целях передачи иностранному государству).

Судебные заседания проводились в закрытом режиме. Прокурор на судебном заседании 5 июня запросил 12 лет колонии для обвиняемого.

Напомним, в феврале 2018 года ФСБ РФ заявила о задержании в Симферополе гражданина Украины, жителя Донецкой области Константина Давыденко, которого подозревают в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Позже Лефортовский суд Москвы арестовал задержанного.