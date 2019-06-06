Политика У Зеленского рассказали, когда озвучат планы по Донбассу

2019-06-06 19:00 333

Команда президента не хочет раньше времени обнародования дорожной карты, Мендель назвала причину

Ранее президент Владимир Зеленский посещал передовые позиции украинских военных и в курсе положения дел на фронте. У него есть план по урегулированию ситуации на Донбассе, но эта дорожная карта не будет озвучена раньше встрече "нормандской четверки". Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

По ее словам, команда Зеленского не хочет раньше времени обнародования своих планов, и объяснила, почему.

"Дорожную карту президента мы не делаем пока публичной. Во-первых, в Украине уже были прецеденты, когда наши инициативы блокировали, зная их заранее. Обнародование карты слишком рано – это вопрос безопасности. Во-вторых, Украина должна согласовать дорожную карту с нашими европейскими партнерами в рамках "нормандского формата". Поэтому до 19 июня мы не хотели бы обнародовать дорожную карту", – заявила Мендель.

Она добавила, что сейчас перед Украиной две важнейшие задачи – прекращение огня на Донбассе и возвращение домой пленных украинцев.

Отметим, что и министр иностранных дел России Сергей Лавров жаловался, что новы президент Украины пока не обозначил четкую позицию по Донбассу, а также с чем он собирается идти на "нормандскую" встречу. Лавров заявил, что переговоры в "нормандском формате" с чистого листа – не вариант.

Напомним, 5 июня в Минске состоялись переговоры и были достигнуты новые договоренности. Как заявил представитель России Борис Грызлов, стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня.

В свою очередь представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявлял, что для демонстрации перед всем миром, что есть стремление к прекращению огня на востоке Украины, "должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения". Эту позицию Украины в Минске жестко восприняли в Раде.