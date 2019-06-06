Политика КСУ решил избавить активистов от е-декларирования

2019-06-06 21:00 150

Большинство судей Конституционного суда Украины признали незаконным требование к антикоррупционным активистам подавать электронные декларации.

Конституционный суд в четверг, 6 июня, признал неконституционными нормы закона О предупреждении коррупции, которые обязывали представителей общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что соответствующее решение было принято большинством судей во время заседания Палаты.

"Конституционный суд отменил е-декларирования для антикоррупционных активистов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 23 марта 2017 Верховная Рада внесла изменения в статью 3 закона О предупреждении коррупции и обязала подавать декларации представителей неправительственных общественных организаций.

Евросоюз тогда раскритиковал украинские поправки в закон об электронном декларировании, предусматривающих представление деклараций общественными активистами.

Позже президент Порошенко призывал Верховную отменить е-декларирование для активистов.