Мир В ЕС упростили получение долгосрочного Шенгена

2019-06-06 22:00 99

В Совете ЕС одобрили поправки к визовому кодексу, которые упрощают получение долгосрочных шенгенских виз для иностранцев. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Совета ЕС.

Теперь виза с многократным въездом на один год будет выдаваться при условии, что путешественник получил и законно использовал три визы за предыдущие два года.

Виза с многократным въездом на два года будет выдаваться при условии, что заявитель получил и законно использовал выданную ранее многократную визу на один год.

Виза с многократным въездом на пять лет будет выдаваться при условии, что заявитель получил и законно использовал выданную ранее многократную визу на три года.

Теперь путешественники смогут подавать свои заявки на визы за полгода до планируемой поездки вместо текущих трех месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки. Также туристам предоставят возможность заполнять и подписывать заявки в электронном виде.