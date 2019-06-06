Мир В ЕС упростили получение долгосрочного Шенгена

2019-06-06 22:00 99

 

В Совете ЕС одобрили поправки к визовому кодексу, которые упрощают получение долгосрочных шенгенских виз для иностранцев. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Совета ЕС.

Теперь виза с многократным въездом на один год будет выдаваться при условии, что путешественник получил и законно использовал три визы за предыдущие два года.

Виза с многократным въездом на два года будет выдаваться при условии, что заявитель получил и законно использовал выданную ранее многократную визу на один год.

Виза с многократным въездом на пять лет будет выдаваться при условии, что заявитель получил и законно использовал выданную ранее многократную визу на три года.

Теперь путешественники смогут подавать свои заявки на визы за полгода до планируемой поездки вместо текущих трех месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки. Также туристам предоставят возможность заполнять и подписывать заявки в электронном виде.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Александр Зыков: почему Зеленскому надо было ехать не в Брюссель, а в Москву

2019-06-06 08:16 1413

"Чтобы вернуть мир": Зеленский призвал ЕС усилить санкции против РФ

2019-06-05 21:00 516

Украина и ЕС начали пересмотр условий Соглашения об ассоциации

2019-06-04 22:00 1137

Госсекретарь США отправился в страны ЕС искать союзников в конфликте с Ираном

2019-05-31 12:41 759

Еще новости в разделе "Мир"

В ЕС упростили получение долгосрочного Шенгена

2019-06-06 22:00 99

Что нужно знать людям, у которых после 25 лет появляются новые родинки

2019-06-04 17:30 564

Болгария взяла на вооружение новейшие американские истребители F-16C/D Block

2019-06-04 14:45 651

Байден лидирует среди кандидатов в президенты США

2019-06-03 21:30 849
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В ЕС упростили получение долгосрочного Шенгена 2019-06-06 22:00 99
Что нужно знать людям, у которых после 25 лет появляются новые родинки 2019-06-04 17:30 564
Болгария взяла на вооружение новейшие американские истребители F-16C/D Block 2019-06-04 14:45 651
Байден лидирует среди кандидатов в президенты США 2019-06-03 21:30 849

Лента

22:00 В ЕС упростили получение долгосрочного Шенгена
видео 21:30 Порошенко указал Зеленскому на "красные линии" и смертельную угрозу для бойцов ВСУ
21:00 КСУ решил избавить активистов от е-декларирования
20:30 Украинца приговорили к 10,5 лет колонии за "шпионаж" в оккупированном Крыму
20:00 Зеленский ответил на петицию о своей отставке
19:30 Боксер Усик потерял уже три чемпионских титула
19:00 У Зеленского рассказали, когда озвучат планы по Донбассу
18:30 Климкин прокомментировал ситуацию с плагиатом фрагментов выступлений Зеленского и Порошенко
18:00 Рада провалила отставку Климкина, Полторака и Грицака
17:30 Супрун отреагировала на нелестный отзыв Зеленского