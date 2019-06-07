Политика Зеленский на следующей неделе попытается уволить генпрокурора Луценко

2019-06-07 12:41 354

Как заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский на следующей неделе направит в Верховную Раду представление относительно увольнения генерального прокурора Юрия Луценко.

По его словам, Зеленский подаст сразу четыре представления на увольнение должностных лиц.

"Что касается генпрокурора, там юридическая конструкция более сложная. Но мы нашли возможность юридического обоснования. Я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины снова направит в Верховную Раду, но уже не три представления, а четыре. Четыре представление на увольнение, в том числе представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко", - сказал представитель президента в парламенте.

Напомним, вчера Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.