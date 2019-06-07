Мир Впервые в истории Израиля министром юстиции назначен открытый гей

2019-06-07 14:43 198

Премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху назначил исполняющим обязанности министра юстиции Амира Оану, который стал первым открытым геем, возглавившим министерство в стране.

Как сообщает BBC, объявляя о новом назначении, канцелярия премьер-министра заявила, что Оана хороший юрист, который "очень хорошо знает систему правосудия".

Амир Оана, из партии “Ликуд” Нетаньяху, был назначен на этот пост через три дня после того, как был уволен с должности министра юстиции Айелет Шакед. Партия Шакеда, которая входила в коалицию Нетаньяху, не получила достаточного количества голосов, чтобы пройти в парламент на выборах в мае.

Назначение Оаны происходит через несколько дней после того, как парламент объявил о самороспуске из-за неспособности сформировать коалицию.

43-летний Оана - сторонник Нетаньяху, он поддерживает принятие законодательных мер по предоставлению ему защиты от возможного судебного преследования. Он поддержал спорный законопроект о предоставлении иммунитета премьер-министру, который находится под следствием по обвинению во взяточничестве и мошенничестве, и которому может быть предъявлено обвинение в течение следующих нескольких месяцев. Оана - активист по защите прав геев и поддерживает однополые браки, которые в Израиле не признаются. В прошлом году он проголосовал против политики партии в пользу законопроекта, расширяющего запрет на дискриминацию по признаку сексуальной идентификации.

Хотя права геев сталкиваются с противодействием со стороны мощной ультраортодоксальной еврейской общины в Израиле, страна прогрессивно относится к их сообществу, которое защищено законом.

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