Политика У Зеленского готовятся к судебным тяжбам по поводу указа о роспуске Рады

2019-06-07 20:30 246

В команде президента Украины Владимира Зеленского разрабатывают план действий в суде, на случай, если Конституционный суд признает указ о роспуске Верховной Рады неконституционным.

"Нам кажется, судом не может быть признан неконституционным указ, который практически является копией указа Петра Порошенко… Безусловно, может произойти все", - заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук

По его словам, представитель Зеленского в КСУ будет пытаться донести позицию Администрации президента и обосновать конституционность указа.

"Мы будем нарабатывать и другие варианты. Они ложатся в тактику и стратегию представления нашей позиции в КСУ. Я думаю, что назначение Владимиром Зеленским одного из лучших конституционалистов из Харьковской юридической академии Ярослава Мудрого господина Федора Вениславского его представителем в КСУ даст возможность нам обосновать юридическую чистоту и конституционную правоту данного указа", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины не сможет рассмотреть дело касательно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в течение одного заседания. 11 июня пройдет открытая часть пленарного заседания КСУ в этом производстве.