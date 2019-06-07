Политика Обновленное приложение к Соглашению об ассоциации Украины и ЕС: Коболев объяснил суть

2019-06-08 12:30 210

 

Обновленное "энергетическое" приложение к Соглашению об ассоциации с ЕС, принятое парламентом накануне, должно расширить возможности для объединения энергетических рынков Украины и Евросоюза. Об этом написал в Facebook глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Этот документ должен расширить возможности для объединения энергетических рынков Украины и ЕС. Его реальный эффект напрямую зависит от того, насколько четко и последовательно органы власти (Кабмин, НКРЭКУ, Минэнергоугля) будут соблюдать его предписания и принципы", - написал Коболев.

По его словам, речь идет, в частности, о том, что Украина обязалась внедрять регламенты и решения ЕС как нормы прямого действия. Сетевые кодексы ЕС о тарифах на транспортировку газа, распределение мощности в газотранспортных системах и обмен данными по трансграничным газопроводам при этом остаются без изменений в структуру и текста.

"Это крайне важно для участников рынка, которые готовы работать по европейским правилам. Более того, это важно для защиты стратегической роли Украины как транзитера природного газа и крупного игрока на рынке газа ЕС. В частности, сейчас Нафтогаз защищает свою позицию в арбитраже против Газпрома именно ссылаясь на сетевой кодекс ЕС о тарифах", - написал главы НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, по его словам, теперь Украина может консультироваться с ЕС, прежде чем менять энергетическое законодательство, охваченное обновленным "энергетическим" приложением.

"По сути, все законодательство на рынке природного газа является. На мой взгляд, это может иметь положительный стабилизирующий эффект - позволит принимать решение более взвешенно, с лучшим обоснованием и горизонтом планирования", - пояснил Коболев.

Он также отметил, что отныне ЕС будет информировать Украину о подготовке любых изменений в законодательство в сферах, отнесенных к обновленному "энергетичесому" приложению.

"Это позволит нам эффективно отстаивать свои интересы при корректировке европейского законодательства, вовремя готовиться к изменениям", - добавил он.

Как сообщал УНН, парламент углубил евроинтеграционные связи Украины в сфере энергетики. Как указали в Кабмине, это решение является предпосылкой энергонезависимости и предусматривает новые энергетические стандарты, которые приблизят Украину к полноправному членству в ЕС, и новые правила, соблюдение которых позволит обеспечить интеграцию Украины в внутренние энергетические рынки ЕС.

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