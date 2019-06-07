Политика Луценко заявил об открытии трех дел из-за заявлений Кучмы по Донбассу

2019-06-08 11:00 57

 

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об открытии трех уголовных производств после заявления представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы по Донбассу. Об этом Луценко заявил в видеообращении, которое размещено на его странице в Facebook.

"... лично зарегистрировал в ЕРДР дело по факту приготовления к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы по предварительному сговору с группой лиц. Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, захватившими украинское имущество, собирающими якобы налоги, а мы с ними будем торговать", - сказал он.

Генпрокурор добавил, что второе дело относительно препятствования законной деятельности ВСУ в особый период проведения антитеррористической операции, а третье - по факту государственной измены.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе. Как сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, это предложение было сделано Леонидом Кучмой.

Позже Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский уверен, что Москва потеряла контроль над сепаратистами Донбасса

2019-06-07 14:15 819

Зеленский на следующей неделе попытается уволить генпрокурора Луценко

2019-06-07 12:41 792

КАРТА На Донбассе ударила артиллерия - ВСУ снова несет потери, много раненых

2019-06-07 09:12 1107

У Зеленского рассказали, когда озвучат планы по Донбассу

2019-06-06 19:00 1203

Еще новости в разделе "Политика"

Луценко заявил об открытии трех дел из-за заявлений Кучмы по Донбассу

2019-06-08 11:00 57

видео Пробиваете дно: Зеленский записал обращение к ВР

2019-06-08 10:00 150

У Зеленского готовятся к судебным тяжбам по поводу указа о роспуске Рады

2019-06-07 20:30 615

Зеленский уверен, что Москва потеряла контроль над сепаратистами Донбасса

2019-06-07 14:15 819
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Луценко заявил об открытии трех дел из-за заявлений Кучмы по Донбассу 2019-06-08 11:00 57
видео Пробиваете дно: Зеленский записал обращение к ВР 2019-06-08 10:00 150
У Зеленского готовятся к судебным тяжбам по поводу указа о роспуске Рады 2019-06-07 20:30 615
Зеленский уверен, что Москва потеряла контроль над сепаратистами Донбасса 2019-06-07 14:15 819

Лента

11:00 Луценко заявил об открытии трех дел из-за заявлений Кучмы по Донбассу
10:30 Погода приготовила для украинцев опасный "сюрприз": опубликована карта
видео 10:00 Пробиваете дно: Зеленский записал обращение к ВР
00:01 Украина разгромила Сербию в фантастическом мачте отбора на Евро-2020
фото 22:12 Модель plus size Эшли Грэм показала все - фотосессия в ультракоротком золотом платье
21:36 Бизнес Порошенко в Литве несет убытки - уволены две трети сотрудников
20:30 Правительство должно взять под жесткий контроль координацию введения рынка электроэнергии, – экс-министр
20:30 У Зеленского готовятся к судебным тяжбам по поводу указа о роспуске Рады
19:33 В Украину вернули детей, рожденных суррогатными матерями
18:49 Американцы требуют запустить рынок электроэнергии с 1 июля 2019