Мир В Крыму ливень залил Воронцовский дворец: повреждены картины

2019-06-09 14:00 396

В оккупированном Крыму в результате ливня и ураганного ветра затопило Воронцовский дворец, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook местной активистки Ольги Худобандаевой.

"Утром 07.06.2019 г., в результате ураганного ветра и сильного дождя часть покрытия (технологической кровли) была смещена со своего проектного положения, что привело к протеканию и намоканию стен первого и второго этажей Главного корпуса.

Воронцовский дворец затопило. В голубой гостиной обвалилась штукатурка, картины повреждены, воды было по щиколотку", - говорится в сообщении.

По словам местных активистки, для посетителей музей откроется 10 июня.