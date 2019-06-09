Мир Парламент Молдовы признал страну "захваченной"

2019-06-09 13:30 318

 

Депутаты обвинили Конституционный суд Молдовы в том, что он принимает решения, которые противоречат законодательству.

В Молдове депутаты парламента приняли декларацию, в которой их страна признана "захваченным государством". Такое решение поддержал 61 депутат, сообщает Укринформ в субботу, 8 июня.

"Парламент Республики Молдова в качестве высшего законодательного органа страны с обеспокоенностью констатирует, что государственные институты, включая юридические учреждения, захвачены. Все граждане страдают от коррупции, от тотального контроля над правовыми институтами и судебными органами со стороны олигархических структур, а также попранием гражданских свобод", – говорится в декларации.

Также один из авторов документа, сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе обвинил Конституционный суд Молдовы в том, что он принимает решения, которые противоречат законодательству, и инициировал иск в Европейский суд по правам человека против КС.

Ранее в субботу стало известно, что в парламенте Молдовы сформирована временная коалиция, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и блока ACUM. Под соглашением подписались 60 депутатов. Всего в парламенте Молдовы – 101 депутат.

В заседании парламента не участвовали представители Демократической партии, партии Шора и три независимых кандидата. Демократы заявили, что заседание, согласно решению Конституционного суда, нелегитимно.

На заседании был избран спикер парламента – председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Несколькими часами ранее Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и всех последующих решений, аргументировав это тем, что предусмотренный законом срок формирования парламентской коалиции истек 8 июня. Однако президент страны Игорь Додон отказался распускать парламент, заявив, что это его право, а не обязанность, и готовится принять присягу нового правительства.

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