Политика Зеленский устроил встречу с журналистами в лесу

2019-06-09 09:39 276

 

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с представителями украинских средств массовой информации. Об этом сообщили сами журналистами в социальных сетях.

Каждый из участников получил индивидуальное приглашение, а сама встреча не анонсировалась для широкой публики.

Глава Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа сообщила, что встреча состоялась в резиденции Залесье.

"Президент Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции Залесье. Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты/клубника/вино/кофе/чай. Разговор офф-рекордз. О ситуации в стране его глазами и планах. Журналисты, как всегда, задавали много вопросов. Я спросила, когда он даст пресс-конференцию, чтобы был равный доступ к Главе государства всех журналистов. Не очень уверенно сказал, что даст на 100 дней президентства. Посмотрим", - говорится в сообщении.

 

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