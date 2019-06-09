Политика Петр Порошенко замахнулся на пост премьер-министра

2019-06-09 17:32 126

Бывший президент Украины Петр Порошенко баллотируется в Верховную Раду во главе своей партии Европейская солидарность.



Экс-президент Петр Порошенко заявил о своей готовности стать премьер-министром в случае победы Европейской солидарности на досрочных парламентских выборах.



На уточняющий вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, бывший президент ответил утвердительно.



"Если мы победим на выборах, то — да", — сказал Порошенко в комментарии Громадському на съезде своей партии.



В то же время, он не ответил "будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат".



"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", — сказал Порошенко.



Напомним, на съезде Европейской солидарности 9 июня глава партии Петр Порошенко назвал первую десятку партийного списка. Список возглавит лично Порошенко, второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Далее в пятерке – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.



В апреле Порошенко проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому.