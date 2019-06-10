Политика В ЕС хлынула новая волна беженцев − защиты просят сотни тысяч человек

2019-06-10 13:15 282

Число желающий получить убежище в странах ЕС заметно выросло. С начала года около 206 тысяч человек впервые подали ходатайство о предоставлении им убежища на территории ЕС. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Данная ситуация может означать конец тенденции на сокращение количества соискателей убежища, наблюдаемой в течение нескольких лет.

Так, за весь 2018 год число мигрантов, ищущих убежище в Евросоюзе, снизилось на 11%.

По меньшей мере четверть ходатайств подана гражданами стран, жителям которых не требуется виза для въезда в Шенгенскую зону. В частности, все больше беженцев прибывают на территорию ЕС из государств Латинской Америки и Балканского полуострова.

Лидеры по числу ходатайств об убежище − Сирия, Венесуэла и Афганистан

Больше всего заявлений о предоставлении убежища в ЕС в течение первых четырех месяцев 2019 года подали сирийцы − 20 392 ходатайства (на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

От граждан Венесуэлы, которая несколько месяцев охвачена политическим кризисом, поступило 14 257 заявлений (рост на 121%), а от жителей Афганистана − 14 042 (рост на 36%).