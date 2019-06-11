За участие в протестах против президента задержали почти 700 человек

Правоохранительные органы Казахстана задержали около 700 человек за участие в несанкционированных акциях 9 и 10 июня.
"В первый день было 500 задержанных во время митингов. В второй день около 200 человек были доставлены в полицию", - заявил журналистам руководитель пресс-службы МВД Казахстана Нурдильда Ораз.
По его словам, за два дня около 550 человек привлекли к административной ответственности.
Как отметили в МВД, в городах Нур-Султане и Алма-Ате активными сторонниками запрещенной судом "экстремистской организации" Демократический выбор Казахстана были организованы "незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов".