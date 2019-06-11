Политика Глава МИД Украины заговорил о переговорах по деоккупации Крыма

2019-06-12 08:12 258

Глава украинского МИД Павел Климкин убежден, что вердикты международных судов по делам Украины против России заставят российскую сторону сесть за стол переговоров и говорить о вопросах аннексии Крыма. 

"Я уверен, рано или поздно Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров... Будет решение международного суда в отношении двух фундаментальных конвенций, в том числе, о запрете финансирования расовой дискриминации. Будет решение международного арбитража по конвенции по морскому праву. И там тоже совершенно ясно, что делает Россия", - заявил глава МИД Украины в комментарии "Крым.Реалии".

Климкин уверен, что Россия будет вынуждена обсуждать последствия решений международных судов. Более того, она должна будет говорить о гуманитарных и экологических проблемах в Крыму.

В дальнейшем речь пойдет о статусе аннексированного полуострова и его деоккупации, отметил Климкин.

"За стол переговоров могут сесть вместе представители стран и международных организаций", - убежден дипломат.

По его словам, после аннексии Крыма Киев предлагал Москве различные форматы и платформы для переговоров по Крыму, но Россия отвергала все предложения. Когда именно начнутся переговоры по Крыму, Климкин не прогнозирует.

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