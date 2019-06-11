Украина С начала года пограничники не впустили в Украину 4345 человек

2019-06-11 14:13 108

По официальным данным, с начала текущего года органы охраны государственной границы запретили въезд в Украину 4345 лицам.

"С 2019 года органами охраны государственной границы запрещен въезд в Украину 4345 лицам, из них 645 гражданам РФ", -  сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В ГПСУ также отметили, что сегодня принято к исполнению поручений уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину относительно 3137 человек, из них 583 - граждане РФ.

Напомним, в начале июня пограничники не пустили в Украину россиянку из-за публикаций в соцсетях. А в конце марта в Украину не пустили двух российских актеров из-за незаконного посещения Крыма.

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