Политика Зеленский уволил Климкина и предложил на его место Пристайко

2019-06-11 17:00 312

 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении с должности главы Министерства иностранных дел Павла Климкина. Об этом на брифинге заявил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Зеленский также внес в Верховную Раду представление о назначении на вакантную должность Вадима Пристайко.

Вадим Пристайко - украинский дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины — руководитель аппарата. С 8 ноября 2012 по 29 октября 2014 года — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде.

С 7 июля 2017 года глава Миссии Украины при НАТО. 22 мая 2019 года был назначен заместителем главы Администрации президента Зеленского, отвечает за внешнеполитические вопросы. Является членом СНБО с 31 мая.

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