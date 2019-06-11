Политика В ЦИК отчитались о подготовке к выборам

2019-06-11 18:00 183

 

Организация досрочных выборов в Верховную Раду идет по графику. Об этом заявили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Руководство Центризбиркома провело встречу с представителями Миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

"Татьяна Слипачук заверила, что все процессы по организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019, осуществляемые в пределах компетенции ЦИК, происходят по утвержденному графику и исключительно в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

По словам Слипачук, сложившаяся ситуация является для ЦИК настоящим вызовом из-за сжатых сроков подготовки. Также было отмечено, что особенно остро стоит вопрос о публичных закупках.

"На самом деле, уже тот факт, что ЦИК приходится проводить избирательный процесс в такой короткий срок, является для нас определенным вызовом. И в связи с этим самое важное сейчас - решить проблему публичных закупок. Комиссия неоднократно подчеркивала необходимость урегулировать законодательно этот вопрос. Сейчас принято лишь временное решение. Также замечу, что Комиссии пришлось перевести на окружные избирательные комиссии вопрос проведения публичных закупок", - заявили в ЦИК.

В свою очередь, посол БДИПЧ ОБСЕ Альберт Йонсон поблагодарил руководство Комиссии и проинформировал, что в качестве наблюдателей планируется привлечь около 850 человек.

"Мы благодарны за возможность проинформировать о нашей работе. Поэтому, во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планируем привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей", - сообщил Йонсон.

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